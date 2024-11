Oggi il calcio italiano esprime il meglio in mediana, ragazzi di cuore e di gamba: Tonali, che la Premier League ha pagato a peso d’oro, Barella, che è sul taccuino di tutti i top club... Non abbiamo i 10 e i 9 di una volta da mettere in vetrina e neppure alette geniali alla Yamal, perciò il cuoco Spalletti, opportunamente, ha cucinato la Nazionale dei mediani. Ma non si è limitato a buttarli in pentola e ad accendere il fuoco. Il bello è come li ha rosolati e come li ha impiattati. Il gol del vantaggio è un manifesto: Barella si sfila dalla casella del trequartista, arretra, riceve palla da Di Lorenzo che irrompe di corsa e glielo restituisce. Il terzino del Napoli arriva sul fondo e crossa basso per Tonali che spinge in rete, come ai tempi dello scudetto di Pioli contro Verona e Lazio. Tonali ha riempito lo spazio svuotato da Barella. Questa è la vera anima della nuova Italia di Spalletti: quattro centrocampisti che ruotano scambiandosi posizioni e funzioni e togliendo riferimenti fissi agli avversari.