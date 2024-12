Non solo Inter e Napoli, oltre a Juve e Milan. Per lo scudetto c'è più che mai anche l'Atalanta. 8 vittorie di fila l'hanno portata a ridosso del Napoli e la vittoria in Europa League dello scorso anno ha dato ancora più convinzione.

"Non è (ancora) vero, ma all’Atalanta adesso ci credono. Almeno un po’, un po’ di più insomma rispetto ad un paio di mesi fa. Ai tempi dell’”impossibilissimo”. Non lo dicono apertamente: lo fanno capire con parole che sono cambiate nel tempo, oggi pronunciate quasi arresi all’evidenza del momento e soprattutto dei fatti che l’hanno determinato. Del tipo di partite giocate. Come se fosse cambiato il sentore: fra i tifosi è successo da un po’, «vinceremo il tricolor» si canta da tempo, ma ora la piazza bolle, trascina, riempie regolarmente lo stadio e i mezzi da trasferta anche più di prima, se possibile. Ma la percezione è cambiata anche internamente alla squadra, e con essa non solo ciò che si fa in campo, ma ciò che si dice quando dal campo si esce. Da due mesi, sempre esultando", riporta La Gazzetta dello Sport.