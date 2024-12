Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore inserisce l'Atalanta che ha battuto la Roma all'Olimpico: "Per l'Atalanta è una vittoria che profuma di Scudetto, per la Roma di altro. L'Atalanta è da Scudetto, perché chi vince 8 partite di fila e recita un ruolo importante anche in Europa deve esserlo. La forza dell'Atalanta sta in chi entra, perché entrano tutti bene. Da lì si capisce che c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. Può essere l'anno in cui possono dire qualcosa anche nella lotta al titolo. Ha devastato il Napoli al Maradona, quindi credo che sia un 'triello' insieme a Napoli e Inter. E Conte si deve preoccupare di questa Atalanta".