In attesa di eventuali sviluppi di mercato, Davide Frattesi sarà ovviamente a disposizione di Inzaghi per la sfida di questa sera con il Bologna. Il centrocampista non è al meglio, ma giocherà sicuramente uno spezzone di gara a San Siro.

"Ancora panchina. E fa rumore, perché in questo momento ogni sussurro vale un urlo e ogni lampadina un fuoco d’artificio. Frattesi non sarà titolare neppure stasera, nonostante la contemporanea assenza per la seconda partita consecutiva di Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. E poco conta se il numero 16 non è al 100%: è vero, dal post Supercoppa è in lieve sovraccarico muscolare, ma nulla che gli impedisca di essere a disposizione. E i fatti lo dimostrano: a Venezia è entrato in campo nella ripresa e per ammissione dello stesso Inzaghi sarebbe partito anche titolare, se non ci fosse stato il contrattempo di Mkhitaryan prima dell’ultima trasferta. La realtà è che, al netto di cambiamenti improvvisi nella giornata di oggi, Inzaghi semplicemente preferisce altre soluzioni, leggi Zielinski e lo stesso Asllani, che mantiene così il suo posto in regia", scrive La Gazzetta dello Sport.