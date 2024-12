Bisseck 6,5 - Tanto rischioso quanto efficace l’intervento su Wirtz. Gioca con grande sicurezza, limitando (per scelta di squadra) gli inserimenti offensivi.

De Vrij 7 - Salva su Wirtz ed è solo l’apice di una partita quasi perfetta. Chiama su i compagni, ma non lo ascoltano. Crolla senza colpe, alla fine.

Taremi 5 - Non ci siamo. Inzaghi prova a scuoterlo, sembra a volte assentarsi emotivamente dalla partita. Non segna, ma neppure tira.

Carlos Augusto 5,5 - Non è Dimarco, ingiusto anche chiedergli di esserlo. Ma produce troppo poco in fase offensiva. Limita i danni su Frimpong, non un cliente semplice.