Prima sconfitta in Champions per l'Inter che cade in casa del Bayer Leverkusen, partita sottotono dei nerazzurri

Andrea Della Sala Redattore 11 dicembre 2024 (modifica il 11 dicembre 2024 | 08:16)

Serata negativa per l'Inter che perde in casa del Bayer Leverkusen. La squadra di Inzaghi si mostra timorosa e troppo difensiva e subisce il gioco dei tedeschi. Un solo tiro in porta, troppo poco, come spiegherà poi Inzaghi nel post partita.