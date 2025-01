GdS – Inter, da Riad è arrivata una brutta conferma per Inzaghi

“L’Inter non ha vinto la Supercoppa italiana e non ha ritoccato i suoi record. Ma non è per questo che è tornata da Riad con il mal di pancia. I numeri valgono quel che valgono. Per dire, Inzaghi, anche con il 7° trofeo, non sarebbe arrivato comunque all’altezza del Mago Herrera perché non si paragonano Coppe dei Campioni e Intercontinentali a Coppe Italia e Supercoppe italiane. Il mal di pancia viene dalla sconcertante prestazione in finale e dalle ombre che proietta in prospettiva. L’Inter ha goduto di un giorno di riposo in più, ma correva la metà del Milan. Inzaghi ha identificato nell’Atalanta l’avversario da battere e ha ammassato i titolari nella semifinale, con il risultato di averne alcuni stanchi in finale e altri infortunati (Calhanoglu). Tra turni infrasettimanali di campionato, recuperi e Champions, l’Inter, a differenza del Napoli senza passaporto e senza Coppa Italia, sarà condannata a partite ravvicinate e Simone, che ama il turnover come il dentista, sarà costretto a ricorrerne. Ma Riad ha confermato che la celebrata panchina dell’Inter non è così profonda come sembrava. Frattesi, ex miglior cambio della serie A, il nazionale che entrava e segnava, non fa gol da ottobre e medita le valigie. Asllani, vice Calha, non è mai cresciuto. Zielinski, per ora, è rimasto a Napoli. Taremi lunedì ha fatto bene, ma è il primo gol su azione e siamo a gennaio” analizza La Gazzetta dello Sport.