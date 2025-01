Kristjan Asllani rischia di essere un problema per l'Inter. Perché le responsabilità del crollo nerazzurro in Inter-Milan è da attribuire in buona parte all'inconsistenza dell'albanese, entrato per sostituire Calhanoglul a gara in corso. E non è la prima volta che il peso di una gara e di un momento specifico si sia dimostrato superiore alle sue possibilità. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi: