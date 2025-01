(Il Giornale)

"Quando gli ospiti calano, l’Inter è pronta ad approfittarne: Barella apre la strada a Lautaro che s’inventa un golazo. Poco dopo l’Inter inserisce Mkhitaryan e Thuram ed i nerazzurri tornano quelli di sempre. Asllani trova la zuccata di Dumfries ma non è finita, visto che l’unico errore di De Vrij apre un’autostrada all’ex Esposito, che non sbaglia. Tocca ad Arnautovic lanciare Thuram per il gol della sicurezza mentre in pieno recupero Carlos Augusto si mangia il 4-1. Alla fine Inzaghi ha di che sorridere: Asllani ed Arnautovic sono sembrati in crescita mentre Lautaro è tornato a fare la voce grossa proprio nel momento giusto. I nerazzurri non perdono dal derby e si giocheranno il titolo in un febbraio al calor bianco prima dello scontro col Napoli. Non vediamo l’ora".