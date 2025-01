"In questo inizio di anno, Inzaghi fra l’Arabia e il Bologna ha perso un po’ di sicurezze, ma in compenso ha ritrovato Lautaro, nel senso dei suoi gol ma non solo, e perciò stasera contro l’Empoli è ovvio che l’Inter riparta dal suo capitano". Apre così Il Giornale la sua analisi sul momento dell'Inter verso la sfida di questa sera a San Siro contro l'Empoli. Si legge sul quotidiano: "Guai a lasciare altri punti per strada, non serve dirlo, ché già così la pressione è a livello di guardia. Inzaghi ha precedenti favorevoli contro l’Empoli (12 vittorie in 13 partite, ma una sconfitta a San Siro nel 2023) e contro il suo allenatore D’Aversa (10 su 11). Dopo le due comparsate con Venezia e Bologna, Pavard sembra in grado di cominciare dall’inizio, dando così respiro a un reparto da un mese e mezzo ridotto ai minimi termini.