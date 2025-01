"Per l’iraniano sarà (solo) la terza gara di campionato dal primo minuto. È ancora alla ricerca del suo primo gol in Serie A. È uno zero che gli pesa. Ma Inzaghi vuole spingere anche dal punto di vista psicologico, con le sue scelte. Non è banale che il tecnico conceda ancora spazio, da titolari, ai due giocatori più criticati dopo il 2-2 con il Bologna. Taremi, appunto. E lo stesso vale per Asllani, che dovrà essere bravo a scrollarsi di dosso il peso dei fischi ricevuti. Inzaghi ha parlato a lungo con i due, nelle ultime ore. Li ha tranquillizzati, ha confermato loro ancora una volta la fiducia. E, quel che più conta, ha intenzione di far seguire i fatti alle parole", sottolinea La Gazzetta.