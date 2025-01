Inter, riecco Lautaro. “La miglior notizia per Inzaghi. La squadra sembra in calo, lui…”

"Il Toro è tornato. I segnali lanciati nelle ultime partite, anche al di là dei 3 centri in 5 gare, vanno tutti in quella direzione. Ed è la migliore delle notizie per Inzaghi. Ora più che mai, infatti, l’Inter ha bisogno che il suo capitano indossi i panni del trascinatore, come accaduto nella cavalcata scudetto dello scorso anno". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez, tornato a graffiare con continuità.

"La squadra nerazzurra sembra in calo, affaticata dagli impegni che si susseguono senza sosta e pure da un’infermeria che stenta a svuotarsi. In mezzo a diversi compagni in difficoltà, però, Lautaro pare nel pieno delle sue forze, o quasi. In ogni caso, finora non aveva mai raggiunto un simile livello di condizione. Tra la Copa America in estate, le vacanze ridotte, la preparazione affrettata, nonché qualche piccolo acciacco, l’argentino ha vissuto mesi davvero complicati", ricorda il quotidiano che ribadisce come Lautaro abbia dato sempre il suo contributo, non trovando però con regolarità la via del gol.