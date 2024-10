La Stampa – La giovane Juve contro l’Inter. 100 titoli e 5 anni di differenza

E viene sottolineato una cosa in particolare: "Un passaggio chiave nel percorso di crescita della nuova Juve, mai così diversa dall’Inter: sempre più giovane, inevitabilmente meno esperta. E meno abituata a vincere. L’Inter ha imparato a farlo nel biennio targato Conte, poi è cambiata tanto e ha continuato a vincere pure con Inzaghi". E si parla di come in questa stagione la squadra nerazzurra sia la più esperta e la più 'vecchia' in Serie A per media età al contrario della Juve che è la formazione con la media età più giovane. Ci sono cinque anni di differenza in media.

"Basta sgranare il palmares dei vari giocatori di ognuna delle due squadre per scoprire un dato che parla chiaro riguardo alla mentalità vincente già consolidata dell’Inter rispetto a quella in divenire della nuova Juve: sono 168 i trofei vinti dai nerazzurri in carriera, tra cui 49 scudetti conquistati in Italia e all’estero. Un centinaio in più della Juve, dove il contatore si ferma a quota 72 con appena 20 scudetti vinti, ma la vittoria del campionato è ancora un tabù per ben 15 giocatori sui 25 in organico", spiega ancora il giornale torinese.