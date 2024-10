A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani , agente Fifa ed ex calciatore di Napoli e Inter:

É un vantaggio non avere le coppe per il Napoli?

“É un vantaggio perché prepari meglio le partite. Poi, certo se il Napoli non ha le coppe non fa le coppe. Ma gli azzurri sono una storia a sé, hanno un allenatore straordinario, uno dei migliori in circolazione. Possono fare molto bene”.