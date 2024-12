Archiviata la vittoria contro il Parma, per l'Inter è subito clima Champions. I nerazzurri martedì affronteranno il Bayer Leverkusen, una trasferta dalle mille difficoltà. Simone Inzaghi potrebbe riavere a disposizione Francesco Acerbi che vede la convocazione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, anche ieri il difensore ha lavorato a parte, ma oggi dovrebbe svolgere una parte dell’allenamento con la squadra, per poi tornare definitivamente con il gruppo domani.

"In tempo per partire per la Germania. Stabilito il programma, è difficile, però, immaginare che possa giocare subito da titolare. Più plausibile immaginarlo al centro della difesa nerazzurra nella sfida da ex con la Lazio del 16 dicembre. Buone notizie anche da Bastoni, sostituito per precauzione contro il Parma: tutto rientrato, in Champions ci sarà. Da capire, però, se Inzaghi gli concederà un turno di riposo, visto che l’ultima panchina risale al 6 novembre con l’Arsenal".