Il turnover è un’arma a doppio taglio, ma in questa Inter ha quasi sempre funzionato. Piuttosto è la momentanea mancanza di alternative e quindi di freschezza in difesa ad aver tolto la consueta trazione posteriore, a causa delle assenze di Dumfries (bloccato dalla febbre), di Acerbi («che «non ci sarà neanche a Roma» ha spiegato Inzaghi) e di Pavard che dovrebbe tornare a fine mese. Se in particolare le garanzie date da Acerbi resteranno in linea con quelle degli ultimi due mesi, l’Inter farà bene a puntare sul mercato invernale perché la mancanza di alternative (in attacco, in quel caso) è costata la Champions dello scorso anno.