"Il problema della serie di sconfitte subite dall’Inter però è sembrato strutturale per la Dea, quindi non facile da superare anche con una prestazione sopra le righe. La squadra di Inzaghi ha imparato a maneggiare l’Atalanta delle marcature a tutto campo, attirandola naturalmente a sé, puntando sui duelli e sulla tecnica necessaria per vincerli, attraverso triangolazioni e cambi di campo. Una volta infilata la chiave nella toppa, la porta è sembrata molto facile da aprire, perché colpire alle spalle i bergamaschi in velocità significa andare in buca con pochi tocchi. È vero che rispetto ad agosto l’Atalanta è cresciuta tantissimo, è la squadra che segna più gol coi panchinari (8) e ha una serie di variabili impazzite che possono vincere le tante sfide a braccio di ferro (manca solo Retegui così come gli interisti Acerbi e Pavard).