I tempi di recupero del difensore ex Lazio si sono allungati con il rientro previsto non prima di metà gennaio

L’Inter è sbarcata in Arabia Saudita senza Francesco Acerbi, un’assenza che si aggiunge a quella di Benjamin Pavard, ma per ragioni differenti.

Quando a Verona il difensore si è fermato per un problema che sembrava trascurabile, pochi avrebbero immaginato che non sarebbe stato disponibile per la Supercoppa a Riad.