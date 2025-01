L'Inter scenderà in campo questa sera nella semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta. Inzaghi vuole giocarsi il primo trofeo stagionale e per accedere alla finale del torneo schiera la formazione dei migliori.

"Darmian prima pedala sulla cyclette a bordo campo e poi si stiracchia con una fascia elastica, mentre il preparatore Claudio Spicciariello gli ricorda (col sorriso) che la prevenzione alla sua eta è decisiva: non serve, l'esterno di Inzaghi è un professionista raro. Poi anche Matteo, rientrato da un leggero infortunio, si è sistemato a centrocampo per un torello allegro: ieri l'atmosfera nello stadio dell'Al Riyadh Club, che ospita i nerazzurri qui in Arabia Saudita, era rilassata, come tra le squadre che conoscono la propria forza", si legge su La Gazzetta dello Sport.