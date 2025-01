Carisma

"Oltre ai premi, ai risultati, ai gol e alle prestazioni in campo, non possiamo non sottolineare l'importanza del giocatore per i tifosi. Con frasi sorprendenti, interviste memorabili e gesti caratteristici, Gabigol è una figura carismatica. Sa come comportarsi davanti alle telecamere e come agire sui social media, in un modo che affascina sempre più tifosi e sostenitori. Questo è l'inizio di una storia promettente tra un grande giocatore e un grande club", si legge ancora sul sito del Cruzeiro. Nessun riferimento al caso che era nato con l'antidoping quando aveva ignorato la richiesta dei medici e non aveva rispettato il protocollo per la somministrazione del test: la pena di due anni per frode era stata sospesa per un ricorso e lui è tornato a giocare.