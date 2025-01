Che per l’Inter quella col Bologna sarebbe stata una seduta dal dentista si è intuito tempo nove minuti, quando Sommer si è dovuto superare per deviare sul palo il tiro di Moro toccato da Bastoni. Neanche il tempo per metabolizzare lo spavento, che è arrivato il gol di Castro, un rapace a prendere il tempo a De Vrij deviando alle spalle di Sommer un tiro del solito Moro. Gol non banale, un po’ perché il nome dell’argentino popola da mesi i dossier degli 007 di Ausilio, un po’ perché in campionato l’Inter non incassava una rete dal 6 dicembre (peraltro un autogol, di Darmian, con il Parma sempre al Meazza) e dal 10 novembre (avversario il Napoli) non andava in svantaggio. Imbarazzi, quelli dell’Inter, legati anche alle marcature sulla dorsale destra: Inzaghi ha abbassato Dumfries su Ndoye stringendo Darmian (che, andando sullo svizzero, sfilacciava la difesa). Mossa che ha dato linfa alla rimonta nerazzurra che si è materializzata già prima della fine del tempo grazie alla rete di Dumfries (14° difensore nerazzurro ad andare a segno in campionato, un record) e al gran gol di Lautaro Martinez, innescato da Dimarco dopo l’apertura di Zielinski, nell’unica cosa buona della sua partita.

Il Bologna - nonostante rispetto alla gara con la Roma Italiano avesse cambiato cinque giocatori (due quelli fatti ruotare da Inzaghi, ovvero Thuram per Taremi e Dimarco per Carlos Augusto) non si è minimamente fatto condizionare dalla rimonta subita e ha continuato a fare gioco nelle metà campo avversaria anche a costo di lasciare terreno agli avversari in ripartenza. Lì è un po’ mancata l’Inter che ha sfiorato in un paio di occasioni il tris (la più pericolosa, una punizione di Dimarco terminata a lato di un nulla) ma non ha mai dato realmente la sensazione di poter far pendere definitivamente la gara dalla sua parte. E infatti, non a sorpresa, si è materializzato il 2-2 degli ospiti, grazie a Holm, servito da Orsolini con la complicità di Dimarco (12ª rete subita dai nerazzurri in casa, già una in più rispetto alla scorsa stagione). Inzaghi con i cambi ha provato a riprendere la partita ma, in certe notti un po’ così, è anche importante non perdere e l’Inter ha comunque mosso la classifica mantenendo viva la scia di risultati positivi germogliata dopo il ko nel derby del 22 settembre (da allora in Serie A sono arrivate 11 vittorie e 3 pareggi). Domenica con l’Empoli ritornerà in mezzo al campo quanto meno Mkhitaryan e già questo, fa pensare positivo.