"«Audentes fortuna iuvat». Non sappiamo se Pairetto, parecchio impreciso ieri soprattutto dal punto di vista tecnico (l’uscita di Skorupski su Thuram è quantomeno improvvida, per non dire di peggio), sia fra coloro che osano. Di sicuro ieri sera ha avuto la fortuna dalla sua, in particolare nell’episodio Bastoni-Odgaard, basta guardare le immagini: pallone che va verso destra, lui che continua serenamente la corsa a sinistra, dando le spalle a tutto (ci fosse da ridere, sarebbe anche comico).