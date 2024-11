"Ad ogni modo, Calhanoglu torna nel momento giusto, ovvero con davanti due scontri diretti, destinati a dare un indirizzo sia alla Champions sia al campionato. Il più contento di poter tornare a contare sul turco è chiaramente Inzaghi. Ovvero colui che non solo lo ha trasformato in regista, ma lo ha anche reso pressoché indispensabile. I motivi sono quelli già citati. Calha sa velocizzare il gioco: gestisce il pallone di prima o al massimo ad un tocco. Ha visione e, quindi, può verticalizzare, come cambiare fronte della manovra, in modo da sorprendere l’avversario. In aggiunta, è un equilibratore, vale a dire che è sempre attento a non lasciare scoperta la linea arretrata, avendo pure fiuto per il pericolo. Insomma, il suo rientro è destinato a dare immediati benefici".