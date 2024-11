Parte dal gol annullato al Venezia il focus sull'Inter di Lele Adani nel consueto appuntamento settimanale su Twitch con Ventola e Cassano. "Se è fallo di mano, non è gol. E' la regola. Non è opinabile. Con le immagini che hanno, hanno visto fallo di mano. Non mi pongo il problema, mi dico che davanti al monitor hanno visto la mano", ha detto Adani.

Sull'andamento stagionale dei nerazzurri, ha poi aggiunto: "L'Inter l'anno scorso ha fatto 89 gol, 2.3 a partita con circa 6-7 occasioni a partita. Non per forza dovrà replicare questi numeri, ma c'è un eccesso d'autostima e il troppo è nemico del giusto. L'eccesso porta a disattenzioni, al compiacersi per il modo in cui si producono occasioni da gol. E' una cosa vecchia come la Bibbia. Se ritrova l'attenzione, l'Inter rimane la più forte. Se galleggia in questa bipolarità nella partita, non sempre le può andare bene.