C'è ancora incredulità per la Supercoppa, ma è già ora di rialzarsi a Venezia per una gara complicata dalle assenze

"Alla tappa di Venezia, contro gli ex Stankovic e Oristanio , l’Inter arriva con l’aria di un Cannibale con il mal di testa, dolente nel corpo e nello spirito per il derby di Supercoppa gettato al vento del deserto". Così il Corriere della Sera racconta la partita di questo pomeriggio, quella che l'Inter giocherà contro la squadra di Di Francesco dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa e senza Calhanoglu, Mkhitaryan, Bisseck e Acerbi. Il difensore nerazzurro, assente di lunga data, potrebbe tornare a disposizione nella gara di mercoledì sera contro il Bologna nel primo dei due recuperi che attendono i nerazzurri (c'è ancora la gara con la Fiorentina in ballo.ndr).

Thuram c'è ma non sarà titolare, giocherà Taremi al suo posto. Probabile anche la panchina per Dimarco e al suo posto Carlos Augusto. Come è noto è tornato in gruppo anche Pavard, che era fermo ai box da novembre. Ai nerazzurri toccherà dimostrare che il derby è stato un altro incidente di percorso sulla strada verso gli obiettivi fissati. Tra venti giorni ci sarà un nuovo incontro contro i rossoneri. Ma prima di allora, a partire da oggi contro il Venezia, e poi contro Bologna, Empoli e Lecce, la squadra di Inzaghi è chiamata a forzare le cose. Senza dimenticare in Champions gli incontri contro Sparta Praga e Monaco. Sarà un periodo intenso.