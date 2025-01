"Dopo Riad Lautaro era delusissimo, anche se proprio lui nei minuti post sconfitta aveva provato a caricare i compagni, a spingerli a lasciarsi alle spalle la delusione. Thuram invece, in queste ore, è descritto come una molla. Oggi viaggerà per Venezia col suo solito cuscino, per non perdere neppure un minuti di riposo prezioso. Ma Marcus è una molla, così lo descrive chi lo ha vissuto da vicino. Ha una voglia di riscatto enorme, non gli è andata giù l’idea di vedersi costretto a saltare la partita con il Milan. È stato letteralmente bloccato da staff tecnico e medico: in finale avrebbe voluto giocare, si era reso disponibile a farlo con l’allenatore anche a partita in corso, ma il rischio di una ricaduta era considerato troppo elevato. A Venezia il francese vuole ricominciare a correre in media da bomber assoluto. Gli manca solo un gol, per centrare dopo neppure un girone d’andata - l’Inter ha giocato solo 17 partite - il record personale di marcature. L’anno scorso si fermò a 13, appunto: questo dà la dimensione di come il suo rendimento sotto porta sia esploso. Ed è giusto che non se li metta la ThuLa tutta: rispetto ai 37 gol in due del campionato della seconda stella, siamo a quota 18, praticamente a metà strada. Qui è Thuram che aspetta Lautaro. È l’Inter che vuole toccare vette ancora più alte, grazie a questi due", aggiunge Gazzetta.