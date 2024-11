Non c'è nulla di casuale negli attacchi di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis al Var dopo Inter-Napoli. L'applicazione ineccepibile del protocollo è diventata la scusa per alzare un polverone contro la prima rivale scudetto. Una strategia premeditata, secondo le ricostruzioni della società Inter. Un'Inter abituata a questo genere di attacchi. E per questo preparata.

"Sono punture mirate che partono dall’allenatore capolista, vecchia conoscenza, e hanno trovato una grancassa ieri anche nel presidente del club azzurro. I messaggi trasversali, arrivati in forma diversa dall’ex Antonio Conte e da Aurelio De Laurentiis, sono però considerati una normale strategia per soffiare pressione sui rivali. Anzi, indirettamente, confermano come il Napoli consideri proprio l’Inter la prima contendente al trono. In ogni caso, niente che non si sia già visto su questi schermi. È un clima generale che serve pure a mettere un po’ di pepe su un campionato avvincente.