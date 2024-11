Per definizione, sono contatti che vengono considerati fallosi per negligenza del difendente, che subisce l’anticipo dell’avversario, e non mi sembra facile stabilire la loro entità. Dunque, quale sarebbe la proposta? Ogni episodio dubbio va controllato al var dall’arbitro di campo? Si può essere d’accordo, ma le pause sarebbero molte di + e non credo che nè gli arbitri nè i giocatori sarebbero soddisfatti.