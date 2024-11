Inter, le cifre del nuovo contratto di Dumfries. È il sesto rinnovo di Oaktree

Il retroscena estivo

Soprattutto nella passata stagione l’ex Psv era stato croce e delizia, alternando exploit a prestazioni meno positive. Anche la sfida europea di martedì contro il Lipsia è stata vissuta da Dumfries sulle montagne russe, risultando una spina nel fianco dei tedeschi, divorando la chance del 2-0 su un’azione avviata da lui stesso e poi salvando il risultato in un finale votato al sacrificio. Viste anche le sempre più frequenti rotazioni adottate da Inzaghi, la squadra avrà bisogno del contributo di tutti e l’olandese in termini di rendimento può continuare a crescere. «Sono innamorato di questo club - ha aggiunto l’esterno classe 1996 -. Come giocatore sono maturato molto, mi sono adattato al calcio italiano e ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Simone Inzaghi, molto preparato assieme al suo staff. La Champions? Vincere questa competizione è uno degli obiettivi, così come il campionato». L’estate scorsa a Milano per Dumfries erano risuonate le sirene inglesi, in particolar modo l’Aston Villa, ma gli incontri per il rinnovo con l’entourage del giocatore sono proseguiti.