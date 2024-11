UFFICIALE / Inter, ecco il rinnovo di Dumfries: nerazzurro fino al 2028

"Corsa, sacrificio e tanto dinamismo. Sono queste le caratteristiche che ha messo a disposizione della squadra nel suo percorso in nerazzurro, per costruire un legame che si rinnova: Dumfries e l'Inter insieme fino al 2028. L’esterno olandese, arrivato in nerazzurro nel 2021, è diventato presto una delle pedine preziose nello scacchiere di Simone Inzaghi. In queste tre stagioni e mezza ha collezionato 147 presenze, condite da 13 reti. L'esterno olandese ha dimostrato una potenza fisica straripante e uno spiccato senso del gol. Ed è la sua storia che nasce proprio dalla voglia di arrivare in alto, di conoscere perfettamente il proprio valore e volerlo dimostrare agli altri. Migliorarsi, lavorando su sé stessi e mettendosi totalmente a disposizione della squadra", scrive il club nerazzurro nell'approfondimentodedicato al calciatore.