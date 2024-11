Due gol strepitosi, un rigore guadagnato grazie a una sua intuizione, una prestazione da dominatore in ogni zona del campo: Luka Topalovic è stato il grande protagonista del successo dell'Inter contro il Lipsia in Youth League. Il centrocampista sloveno, dopo un primo tempo in sordina, è letteralmente salito in cattedra nella ripresa, trascinando i suoi compagni verso la quinta vittoria in altrettante partite disputate in Europa.