"E invece l’Inter ha più volte sciupato (o rischiato di farlo) situazioni di vantaggio per questo suo modo d’essere e di fare, rispondendo agli assalti dell’avversario con altrettanto impeto, anche quando non necessario, anche con il rischio che il furore agonistico togliesse spazio alla lucidità".

"Questo si sono detti ad Appiano ieri mattina guardandosi in faccia, stasera sarà invece necessario tradurre tutto quanto sul campo contro una delle difese più forti del campionato. E allora quale prova migliore per testare pazienza e strategia se non di fronte a un avversario che ti aspetta e che non scopre il fianco? Inzaghi stasera si aspetta dai suoi una risposta concreta ai problemi emersi e largamente trattati, con l’incognita di dover passare dalla teoria alla pratica".