"L’argentino, battezzato settimo al Pallone d’oro, per la prima volta a Parigi divideva i riflettori con i migliori del pianeta: a parte la mondanità, la cerimonia sul lungo Senna gli ha impedito di riposare come avrebbe voluto, in vista della prima partita utile per cancellare la delusione juventina. E pure uno strano inizio a singhiozzo: ora è a 3 centri in A, l’anno scorso a questo punto ne aveva 11. Eppure Inzaghi ha comunque provato il Toro in formazione, là davanti assieme all’inseparabile Marcus: serve pur sempre la ThuLa per riprendere la corsa. Lo tallona alle spalle Mehdi Taremi, pronto a prenderne il posto in caso di cambi di strategia. Se le punte di riserva - l’iraniano più Arnautovic - puntano a domenica col Venezia, oggi sono i soliti titolari ad augurare sogni d’oro all’Inter", scrive il quotidiano.