"Peraltro, uno dei marchi di fabbrica dell’”Inzaghi-ball” è il gol da esterno a esterno. Ebbene, quale altra squadra può vantarne due del valore di Dimarco e Dumfries? Insieme, dall’inizio della scorsa stagione, quindi in un anno e mezzo, hanno prodotto ben 15 gol in campionato, 8 per l’azzurro e 7 per l’olandese, a cui vanno aggiunti assist e rigori procurati (rispettivamente 9 e 7) per altre 16 reti. Il totale fa 31. E se per Inzaghi si tratta di un vero tesoro, per gli avversari invece è l’ennesima dimostrazione che, contro l’Inter, nessuna distrazione è concessa", la chiosa del quotidiano.