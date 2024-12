Maurizio Pistocchi ha esaltato la prova dell' Inter contro la Lazio . Una vittoria schiacciante, quella dei nerazzurri, che ha visto andare a segno sei giocatori della squadra di Inzaghi : "Prova di forza dell’ Inter che batte 6:0 la Lazio e manda un segnale al Campionato. Segnano 6 giocatori diversi, dopo il rigore di Calhanoglu ( mani di Gigot ) raddoppia Dimarco , poi Barella con un gran destro da fuori fa 3:0. Risultato in ghiaccio, la Lazio, dopo una prima mezz’ora promettente, non c’è più, e i nerazzurri segnano ancora con Dumfries ( testa) Carlos Augusto e Thuram . Inter impressionante, per chiarezza di idee e automatismi".

L'episodio da moviola

"No, mi spiace: Dumfries arriva da dietro, nessuno fa blocco e Gigot salta di schiena. Non c’è nessun fallo a parte il suo. Per il resto, chiaramente gli infortuni hanno pesato ma 6 gol sono veramente troppi. Partita nata storta e finita male. Da dimenticare", ha sottolineato Pistocchi in risposta ad un tifoso della Lazio che lo accusava di glissare sul presunto fallo di Dumfries su Gigot. Nessun fallo.