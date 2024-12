Prestazione dominante dei due esterni nerazzurri, che stravincono i duelli sulle fasce: nessuno come loro in Serie A

"Nella battaglia sulle fasce hanno, però, presto stravinto i laterali di Simone, a partire dal miglior Dumfries visto in nerazzurro: aveva contro quel treno espresso di Tavares e, invece, ha finito per speronare la partita praticamente da solo. Prima di dare la testata del 4-0, l'olandese si è preso un rigore con stacco imperioso e poi ha regalato il cioccolatino scartato da Dimarco. L'altro esterno, che strano. Un'azione da quinto a quinto, come da manuale Inzaghi. In fondo, su trequarti di questo trionfo è stata incisa l'impronta di Denzel, un esterno che da sempre trova piacere fisico nelle grandi battaglie: ci sono stati derby di scintille in cui aveva dominato Theo, quello vero, e stavolta Tavares gli ha dato la stessa motivazione".