Inter, non solo Lautaro bomber: Inzaghi nelle difficoltà ritrova queste due certezze

Riecco due certezze

“Proprio nelle difficoltà, Inzaghi ha ritrovato un paio delle sue certezze: la difesa e Lautaro. Non è mai semplice per un allenatore dover sostituire due giocatori dopo nemmeno mezz’ora di gioco, a causa di un doppio infortunio. Non si tratta solo di inserire due nuovi elementi. Cambiando gli interpreti, infatti, non è detto che si riesca ad attuare quanto preparato nei giorni scorsi. Insomma, non è un caso che, dopo aver cominciato con il piede sull’acceleratore, dimostrando subito di poter far male alla Roma, con l’uscita innanzitutto di Calhanoglu, l’Inter non sia più riuscita ad essere altrettanto fluida ed efficace nel risalire il campo. Non aveva il suo faro, e in panchina non c’era nemmeno il suo naturale sostituto, ovvero Asllani, che di suo già spesso fatica a non far sentire l’assenza del turco. È toccato a Barella, allora, amministrare il gioco. Ma è un adattato ed era pure reduce da un infortunio.