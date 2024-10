Cassano: “De Vrij molto meglio di Acerbi. Male Calhanoglu ed è strano. Inter, attenta a…”

“L’Inter ha fatto il minimo indispensabile e ha vinto. Stendiamo un velo pietoso su Biasin che vede i nerazzurri come il Barcellona di Guardiola, ma l’Inter he meritato di vincere. De Vrij è molto meglio di Acerbi, è un dato di fatto. L’Inter è più forte e ha vinto la partita di ieri. Con un pari, sarebbe stata a -4 dal Napoli.

L’Inter è di gran lunga la più forte, non gioca bene e subisce tanto, ora ha la Juve. Deve stare attenta l’Inter. Stranamente non sta facendo bene Calhanoglu e tutta la squadra gioca meno bene, lui è centrale per la squadra. Senza di lui, deve mettere Asllani. Altrimenti giochi in modo diverso”.