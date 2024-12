"Quel che conta per Inzaghi — e anche per gli avversari — è che l’Inter ha cambiato pelle in tutta la fase difensiva. Dopo aver subito 13 gol nelle prime 9 giornate, i nerazzurri ne hanno presi appena 2 nelle successive 7, allineandosi così alle prestazioni in Champions, dove la difesa nerazzurra con 1 solo gol al passivo, in 6 partite è la migliore d’Europa. La macchina nerazzurra sta entrando a regime nella lotta scudetto e lo sta facendo senza due titolari della seconda stella come Acerbi e Pavard e senza due-terzi dei gol segnati da Lautaro l’anno scorso di questi tempi (6 contro 17)".