In una lunga intervista a Libero, Arrigo Sacchi vede segnali di risveglio quando parla del calcio italiano. L'ex tecnico poi elogia il lavoro di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. "Il calcio, in Italia, vive contraddizioni storiche. Oggi le cose sembrano andare leggermente meglio. Guardate l’Atalanta, sta facendo un calcio grandioso rifuggendo furbizie e individualismi. La marcatura a uomo, con tanto di libero staccato, è figlia di un pressing da terzo millennio".

Lei, in effetti, non ha mai apprezzato la la filosofia dell’io, nelle sue squadre, ma ha cercato di perseguire sempre quella del noi.

«L’Italia ha vinto con merito quattro mondiali e tante coppe europee con i club. Ma il calcio, e per decenni, non è stato visto come uno sport di squadra nel quale si deve offendere tutti insieme bensì come una disciplina individuale dove ci si deve soprattutto difendere».