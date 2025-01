Il Corriere dello Sport conferma le notizia dal fronte infermeria: "Come previsto, l’allenamento personalizzato di giovedì era solo di “gestione” dopo l’infortunio. Già ieri, infatti, Acerbi è tornato in gruppo e contro l’Empoli ci sarà. Al pari di Mkhitaryan, recuperato. Per Frattesi, invece, la decisione verrà presa tra oggi e domani. Ieri l’azzurro ha seguito un programma differenziato, ma con buoni segnali. Insomma, ci sono i margini per una sua convocazione, al di là dell’affaticamento. Prosegue il sul lavoro pure Correa, ma contro i toscani resterà ancora fuori: per lui appuntamento alla sfida con il Lecce, del 26 gennaio. Infine, occorrerà attendere un po’ di più per Bisseck e Calhanoglu", il commento del CorSport.