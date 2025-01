CdS – Inter, Asllani diventa un caso e ora è al bivio. I dirigenti adesso…

Che fatica

La fatica è lampante in una zona del campo così nevralgica, dove sia nell’atteggiamento sia nelle giocate si nota quella mancanza di tranquillità di chi soffre le critiche e lo status perenne di essere sotto esame. Per la prima volta in stagione Asllani ha giocato due partite di fila da titolare, ma contro la squadra di Italiano la prova è stata insufficiente e il cambio di marcia tanto atteso non si è visto. Tra l'altro le partite in campo consecutive sono quasi tre, visto che in Supercoppa era entrato in campo poco dopo la mezz'ora per rimpiazzare Calhanoglu.