Una prova di forza impressionante: l'Inter demolisce letteralmente la Lazio e lancia un segnale chiarissimo al campionato. Nerazzurri straripanti, biancocelesti annichiliti: 0-6 il risultato finale , un vero e proprio show dei ragazzi di Inzaghi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Come quando lo sceriffo entra nel saloon e mette la stella sul bancone per far capire chi comanda. L'Inter, più volte, ha dato la sensazione di aver perso la ferocia della stagione scorsa, spesso distratta in difesa. In fondo, anche ieri, nella prima mezz'ora, ha stentato, illudendo una Lazio più vogliosa.

Poi però, al 36', ha messo la stella sul bancone e ha fatto capire alla concorrenza, affacciata alla tv, che se vuole, può ancora dettare legge, dominante come e più di prima (3 gol in più, rispetto a un anno fa). Un'esibizione di forza impressionante: 6 gol alla squadra più in forma del momento, che aveva raccolto più punti di tutte in casa (6 vittorie, un pari). Un balzo verso Atalanta e Napoli e, con una partita da recuperare, l'Inter può immaginarsi in vetta. Intanto, ha superato la Dea per gol fatti: 40-39.