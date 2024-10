Inter, esonerato l’allenatore dello Young Boys. GdS: “Differenza enorme”

“Lo Young Boys in Champions è ancora a quota zero, ha subito 8 gol senza segnarne a Aston Villa e Barcellona. In campionato non va meglio: i campioni in carica sono all’ultimo posto e nella sosta hanno esonerato l’allenatore Patrick Rahmen: panchina ad interim a Joel Magnin. L’Inter può complicarsi la vita solo guardando troppo al campionato, dove deve rincorrere il Napoli, e se non dovesse adattarsi in fretta al veloce sintetico di Berna. Ma la differenza è enorme”.