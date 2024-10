Non solo l’Inter nella famiglia di Betsson: 13 squadre presenti, obiettivo 30

Non solo l’Inter nella famiglia di Betsson. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, "il Betsson Sport Club è un nuovo e ambizioso progetto rivolto non solo a squadre di calcio professionistiche, ma anche a rinomati team di diverse discipline. Il Club, mettendo a disposizione le proprie risorse, aiuta questi team nella crescita e valorizzazione della propria immagine e visibilità. Betsson Sport nasce infatti con l’obiettivo di supportare grandi e piccoli club in tutta Italia e di unirli sotto un unico denominatore comune: la passione, appunto, per lo sport.