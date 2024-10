Inter, quando può tornare Zielinski. Frattesi in pole, Lautaro a Roma…

I tempi di recupero per Piotr Zielinski post infortunio, ma anche gli indizi sulla formazione che scenderà in campo a Roma. Ecco chi è in pole position in casa Inter per la ripresa secondo Tuttosport.

Quando torna Zielinski

"Il timore che Piotr Zielinski martedì contro la Croazia si fosse procurato un infortunio era nell’aria, ma per fortuna del centrocampista polacco e dell’Inter, il guaio non è di grave entità. Ieri mattina l’ex Napoli ha svolto gli esami di rito che hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra. Dunque, nessuna lesione importante, ma un lieve problema muscolare che sarà valutato «giorno dopo giorno», da comunicato dell’Inter. Dunque, calendario alla mano, è certo il forfait per la trasferta di Roma in programma domenica, mentre lo staff medico punta a riportare Zielinski a disposizione di Inzaghi per le gare della prossima settimana, ovvero la trasferta a Berna in Champions contro lo Young Boys del 23 ottobre e poi per Inter-Juventus di domenica 27. La partita in Europa sarà a otto giorni di distanza dal fastidio accusato martedì 15 a Varsavia, dunque ci sono possibilità che la mezzala possa almeno rientrare fra i convocati.