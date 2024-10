L'Inter, poi, è calata quando sono usciti Zielinski e Dimarco, entrambi non al meglio. "Asllani, ieri in panchina per onor di firma, dovrebbe comunque essere arruolabile, mentre la coperta resta corta sulla sinistra, considerato che Buchanan, dopo quattro mesi di stop soltanto venerdì ha fatto il primo allenamento in gruppo. Scontato quindi che mercoledì parta dal primo minuto Darmian con Dimarco pronto per l’ultima mezzora nel caso in cui l’Inter dovesse dare uno scossone alla partita", la chiosa di Tuttosport.