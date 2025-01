"C’è chi mira agli ottavi di finale, inizio marzo. E c’è chi allunga lo sguardo più in là. Questione di prospettive. Di obiettivi. Di ambizione. L’Inter stasera contro il Monaco non scende in campo per prendersi il G8 della Champions. È una giocata al ribasso, questa. Piuttosto, Simone Inzaghi ha messo nel mirino un altro risultato. Chiudere tra le prime quattro classificate, che vorrebbe dire evitare almeno fino alla semifinale il Liverpool e, se la graduatoria lassù non sarà stravolta, anche Barcellona e Arsenal. Ecco perché l’allenatore ha battuto a lungo lo stesso tasto con la squadra: niente calcoli, il Milan non esiste, diamo un senso alle fatiche europee fatte fin qui. Questo ha detto ai giocatori sia lunedì sia ieri, prima di lasciarli liberi: niente ritiro e appuntamento a stamattina ad Appiano", sottolinea La Gazzetta dello Sport.