Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena analizza le squadre protagoniste in Champions League. l'ex attaccante apprezza il nuovo format: "A me personalmente è piaciuta, quindi la promuovo. Doveva dare imprevedibilità e direi che l’ha data, visto che domani sera molti piazzamenti saranno ancora da stabilire. Detto questo, non c’è un percorso paritario, nel senso che dalla fortuna nel sorteggio e dal calendario, passano molti aspetti. Se nelle prime quattro partite si incrociano avversari forti, poi diventa tutto in salita. E viceversa. La casualità gioca una parte in questa Champions".