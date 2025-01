Il giorno dopo la finale di Supercoppa, Libero analizza la cocente sconfitta dell'Inter. Nonostante il doppio vantaggio, i nerazzurri si sono fatti rimontare dal Milan perdendo il secondo derby consecutivo. "Starà anche vivendo una stagione complicatissima, ma nelle grandi serate il Milan tira fuori il meglio di sé. Aveva sorpreso nel derby di campionato giocato a settembre, come in casa dei campioni d’Europa del Real Madrid in Champions League, era andato oltre le difficoltà nella semifinale di pochi giorni fa contro la Juventus, e ora alza al cielo la Supercoppa nella notte di Riad. Un clamoroso 3-2 in rimonta contro i rivali dell’Inter, per interrompere il dominio nerazzurro nella competizione, dopo tre affermazioni consecutive".

"Per Inzaghi, invece, è il secondo derby perso in una stagione altalenante, ma comunque positiva. A sorprendere il tecnico, anche i continui esperimenti del nuovo arrivato Conceicao, che questa volta sceglie Musah a centrocampo, in coppia con Fofana, con Reijnders schierato sulla trequarti. Niente da fare dal primo minuto per Leao, come per Thuram nell’Inter, sostituito da Taremi da titolare, in attacco insieme a Lautaro Martinez. In campo, comunque, i rossoneri sono ben schierati e attuano una pressione alta che mette in difficoltà un’Inter poco ispirata".